В баке было 40л бензина. После поездки на дачу в нем осталась пятая часть этого количества. Сколько литров бензина было израсходовано? 1) 2) За правильный ответ 10 баллов! Спасибо!

Математика

В баке было 40л бензина. После поездки на дачу в нем осталась пятая часть этого количества. Сколько литров бензина было израсходовано? 1) 2) За правильный ответ 10 баллов! Спасибо!

Автор: Гость