В баке было 40л бензина. После поездки на дачу в нем осталась пятая часть этого количества. Сколько литров бензина было израсходовано? 1) 2) За правильный ответ 10 баллов! Спасибо!
Математика
В баке было 40л бензина. После поездки на дачу в нем осталась пятая часть этого количества. Сколько литров бензина было израсходовано? 1) 2) За правильный ответ 10 баллов! Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40:5=8(л)-осталось 2)40-8=32(л)-израсходовали
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