В баке с керосином имеется боковое отверстие. Расстояние от центра отверстия до у??овня керосина в баке h = 1 м. Сила гидростатического давления на пробку, закрывающую отверстие, F = 12 H. Определите площадь сечения отверстия. ...
Физика
В баке с керосином имеется боковое отверстие. Расстояние от центра отверстия до у??овня керосина в баке h = 1 м. Сила гидростатического давления на пробку, закрывающую отверстие, F = 12 H. Определите площадь сечения отверстия. Плотность керосина = 800кг/м³. Коэффициент g принять равным 10 H/кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=p*g*h F=P*S=p*g*h*S S=F/p*g*h=12/800*10*1=0,0015 м3
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