В баке с керосином имеется боковое отверстие. Расстояние от центра отверстия до у??овня керосина в баке h = 1 м. Сила гидростатического давления на пробку, закрывающую отверстие, F = 12 H. Определите площадь сечения отверстия. ...

Физика

В баке с керосином имеется боковое отверстие. Расстояние от центра отверстия до у??овня керосина в баке h = 1 м. Сила гидростатического давления на пробку, закрывающую отверстие, F = 12 H. Определите площадь сечения отверстия. Плотность керосина = 800кг/м³. Коэффициент g принять равным 10 H/кг.

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