В бассейне с основанием 30 м х 50 м имеется 600000л воды можно ли плавать в этом бассейн???Почему?Вычислите в сантиметрах

Математика
В бассейне с основанием 30 м х 50 м имеется 600000л воды можно ли плавать в этом бассейн???Почему?Вычислите в сантиметрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеем объем воды Vв=600000 л., или 600 кубических метров Объем бассейна найти пока нет возможности, так как нужны 3 измерения - длина, ширина и высота Так что объем таков - 30*50*х=1500х Приравняем имеющиеся величины 1500х=600 х=600/1500=0,4 метра или 40 см. на такой глубине весьма проблематично плавать человеку если считать прям все в сантиметрах, то Объем воды=600000000 кубических сантиметров 3000*5000*х=15000000х 15000000х=600000000 х=600000000/15000000=40 см
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