В библиотеке у Самаи 85 книг . Книг со сказками в 4 раза больше ,чем сборников стихов .Сколько книг со сказками и сколькд сборников стихов в библиотеке у Самаи?

Математика

В библиотеке у Самаи 85 книг . Книг со сказками в 4 раза больше ,чем сборников стихов .Сколько книг со сказками и сколькд сборников стихов в библиотеке у Самаи?

Автор: Гость