В библиотеке у Самаи 85 книг . Книг со сказками в 4 раза больше ,чем сборников стихов .Сколько книг со сказками и сколькд сборников стихов в библиотеке у Самаи?

Математика
В библиотеке у Самаи 85 книг . Книг со сказками в 4 раза больше ,чем сборников стихов .Сколько книг со сказками и сколькд сборников стихов в библиотеке у Самаи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Poems - x 4x+x=85 5x=85:5 x=17 (кн)-стихи 17×4=68
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