В библиотеки на первой полке 9 книг.если с первой полки снять 3 книги,тона ней станет в раза меньше,чем на второй полке.сколько книг на второй полке?

Математика

В библиотеки на первой полке 9 книг.если с первой полки снять 3 книги,тона ней станет в раза меньше,чем на второй полке.сколько книг на второй полке?

Автор: Гость