В библиотеки на первой полке 9 книг.если с первой полки снять 3 книги,тона ней станет в раза меньше,чем на второй полке.сколько книг на второй полке?
Математика
В библиотеки на первой полке 9 книг.если с первой полки снять 3 книги,тона ней станет в раза меньше,чем на второй полке.сколько книг на второй полке?
Ответ(ы):
Гость:
9-3=6 книг 6*2=12 книг на 2 полке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Расставьте ударение в словах опрятно, обаяние, воплощать, стремление, будущее, самовоспитание, творчество, современник, деятельность.
Алгебра
ПОМОГИТЕ!!!! Разложите выражение 2х+у+у^2-4x^2 на множители. Упростите выражение (2-а)(4а+2а+а^2)-(3+а)(9-6а+а^2) и найдите его значение при а=...
История
"голубыми мундирами" в период правления Николая 1 называли: А) чиновников Б) офицер??в В) жандармов Г) священников