В библиотеку записалось 40 Учеников.Из них 26девочек,остальные мальчики.На сколько меньше мальчиков ,чем девочек,записалось в библиотеку?

Математика

В библиотеку записалось 40 Учеников.Из них 26девочек,остальные мальчики.На сколько меньше мальчиков ,чем девочек,записалось в библиотеку?

Автор: Гость