В библиотеку записалось 40 Учеников.Из них 26девочек,остальные мальчики.На сколько меньше мальчиков ,чем девочек,записалось в библиотеку?

Математика
В библиотеку записалось 40 Учеников.Из них 26девочек,остальные мальчики.На сколько меньше мальчиков ,чем девочек,записалось в библиотеку?
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