В бидоне а л воды, а в бочке - в 2 раза больше. Из бочки взяли b л воды. Сколько литров ??оды осталось в бочке? Вычисли a = 9, b = 12.

Математика
В бидоне а л воды, а в бочке - в 2 раза больше. Из бочки взяли b л воды. Сколько литров ??оды осталось в бочке? Вычисли a = 9, b = 12.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)9*2=18(л)-в бочке 2)18-12=6(л)-осталось
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