В бидоне а л воды, а в бочке - в 2 раза больше. Из бочки взяли b л воды. Сколько литров ??оды осталось в бочке? Вычисли a = 9, b = 12.

Математика

В бидоне а л воды, а в бочке - в 2 раза больше. Из бочки взяли b л воды. Сколько литров ??оды осталось в бочке? Вычисли a = 9, b = 12.

Автор: Гость