В бочке было 20 ведер воды. когда из нее взяли для полива огорода несколько ведер, в бочке осталось 2 ведра воды. сколько ведер воды взяли из бочки. составить к ней обратную задачу.

Математика

В бочке было 20 ведер воды. когда из нее взяли для полива огорода несколько ведер, в бочке осталось 2 ведра воды. сколько ведер воды взяли из бочки. составить к ней обратную задачу.

Автор: Гость