В бочке было 20 ведер воды. когда из нее взяли для полива огорода несколько ведер, в бочке осталось 2 ведра воды. сколько ведер воды взяли из бочки. составить к ней обратную задачу.

Математика
В бочке было 20 ведер воды. когда из нее взяли для полива огорода несколько ведер, в бочке осталось 2 ведра воды. сколько ведер воды взяли из бочки. составить к ней обратную задачу.
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Автор: Гость
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Гость:
20 - 18 = 2(ведер) ответ: 2 ведра  
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