В бочке было 20 ведер воды. когда из нее взяли для полива огорода несколько ведер, в бочке осталось 2 ведра воды. сколько ведер воды взяли из бочки. составить к ней обратную задачу.
Математика
В бочке было 20 ведер воды. когда из нее взяли для полива огорода несколько ведер, в бочке осталось 2 ведра воды. сколько ведер воды взяли из бочки. составить к ней обратную задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 - 18 = 2(ведер) ответ: 2 ведра
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Решите задачу по физике пожалуйста какую массу нефти может доставить состав из 40 ??исертн если обьём одной цистёрны 60 метров кубицеских
Русский язык