В бочке не менее 10 литров бензина. как отлить из нее 6 литров с помощью левятилитро??ого ведра и пятилитрового бидона

Математика

В бочке не менее 10 литров бензина. как отлить из нее 6 литров с помощью левятилитро??ого ведра и пятилитрового бидона

Автор: Гость