В бочке не менее 10 литров бензина. как отлить из нее 6 литров с помощью левятилитро??ого ведра и пятилитрового бидона

Математика
В бочке не менее 10 литров бензина. как отлить из нее 6 литров с помощью левятилитро??ого ведра и пятилитрового бидона
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поместить бидон в ведро и наполнить ведро (Повторить 2 раза) 
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