В большом лесу живет молодая лосиха. - обозначить части речи

Русский язык
В большом лесу живет молодая лосиха. - обозначить части речи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В - предлог, большом - прилагательное, лесу - существительное, живет - глагол, молодая - прилагательное, лосиха - существительное
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