В бригаде рабочих каждый владеет специальностью слесаря или электрика,причём 30-с??ециальностью слесаря,20-электрика,а 7-обеими специальностями. Сколько человек в бригаде?
Математика
В бригаде рабочих каждый владеет специальностью слесаря или электрика,причём 30-с??ециальностью слесаря,20-электрика,а 7-обеими специальностями. Сколько человек в бригаде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 +20=50 50 *7=350 ЧЕЛОВЕК В БРИГАДЕ
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