В бригаде рабочих каждый владеет специальностью слесаря или электрика,причём 30-с??ециальностью слесаря,20-электрика,а 7-обеими специальностями. Сколько человек в бригаде?

Математика

В бригаде рабочих каждый владеет специальностью слесаря или электрика,причём 30-с??ециальностью слесаря,20-электрика,а 7-обеими специальностями. Сколько человек в бригаде?

Автор: Гость