В цеху работают 5 мужчин и 4 женщины. Согласно с табельными номерами отобрали 4 работника. Найти вероятность того, что среди отобранных будут 3 женщины.ОБЪЯСНИТЕ ПОДРОБНО ПОЖА ЛУЙСТА СРОЧНО

Решение 1: 1) 5 мужчин, 4 женщины Выбираем 1 женщину с вероятностью 4/(5+4)=4/9 2) 5 мужчин, 3 женщины Выбираем 1 женщину с вероятностью 3/(5+3)=3/8 3) 5 мужчин, 2 женщины Выбираем 1 женщину с вероятностью 2/(5+2)=2/7 4) 5 мужчин, 1 женщина Выбираем 1 мужчину с вероятностью 5/(5+1)=5/6 Перемножаем вероятности, получаем: 4/9*3/8*2/7*5/6=5/126 Решение 2: Число способов выбрать 4 человек из 9 равно C(9,4) Число способов выбрать 3 женщин среди 4х равно C(4,3). Число способов выбрать 1 мужчину среди 5х равно C(5,1). Тогда число способов выбрать 3 женщин среди 4х женщин и 1 мужчину среди 5х мужчин равно C(4,3)*C(5,1). Тогда вероятность этого равна число способов обеспечить это, деленное на количество способов всего выбрать 4 людей из 9. C(4,3)*C(5,1)/C(9,4)=10/63