В цепи источником ЭДС равной 0,11 кв внутренним сопротивлением 10 ом нагрузка представляет собой два одинаковых сопротивления по 100 ом каждая последовательно найдите напряжен ие на каждом из сопротивлений нагрузки ...
В цепи источником ЭДС равной 0,11 кв внутренним сопротивлением 10 ом нагрузка представляет собой два одинаковых сопротивления по 100 ом каждая последовательно найдите напряжен ие на каждом из сопротивлений нагрузки
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ток в цепи: I=U/(R+r)=110/(10+100+100)=110/210=0.52 А Падение напряжения на каждом сопростивлении = 0,52*100=52 В