В цепи из двух одинаковых последовательно включенных резисторов за час выделяется количество теплоты 20кДж. Какое количество теплоты будет выделятся з а час в цепи, в которой количество резисторов и подводимое к ним н...

В цепи из двух одинаковых последовательно включенных резисторов за час выделяется количество теплоты 20кДж. Какое количество теплоты будет выделятся з а час в цепи, в которой количество резисторов и подводимое к ним напряжение увеличено в 3 раза? Если можно, то с объяснением. Заранее спасибо за ответ!

Q=i^2R*t = U^2/R*t если и напряжение и сопротивление увеличить в три раза, то 3^2/3=3. Ответ: кол-во теплоты за то же время увеличится в три раза. или так. I=U/R. Увеличивая и напряжение, и сопротивление в одинаковое количество раз, сила тока не изменяется. Смотрим первую формулу. Сила тока не изменилась, а сопротивление увеличено в три раза. Значит и кол-во теплоты выделится в три раза больше.