В цепи протекает ток 20А. Амперметр показывает 20,1А. Установить: точность измерения.

В цепи протекает ток 20А. Амперметр показывает 20,1А. Установить: точность измерения.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Т.и. 0,1 это же логично
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