В цепь переменного тока включены последовательно активное сопротивление 15 ом, индуктивное сопротивление 30 ом и ёмкостное сопротивление 22 ом, Каково полное сопротивление цеп и? Определить напряжение на зажимах актив...

В цепь переменного тока включены последовательно активное сопротивление 15 ом, индуктивное сопротивление 30 ом и ёмкостное сопротивление 22 ом, Каково полное сопротивление цеп и? Определить напряжение на зажимах активного, индуктивного и ёмкостного сопротивления, если напряжение сети 220В.

Полное сопротивление цепи Zп=R+XL+XC=15+j*30-j*22=15+j*8Модуль Z=√(15+8)=17 Ом, здесь активное сопротивление реактивное индуктивное сопротивление реактивное ёмкостное сопротивление. Реактивные сопротивления компенсируют друг друга. Сила тока I=U/Z=220/17=12,941А. Напряжение на R соcтавляет U=I*R=12,941*15=194,115 В, напряжение на L cсоставит UL=I*XL=12,941*30=388,23 В, напряжение на ёмкости UC=I*XC=12?941*22=284?702 В. Тот факт что они больше входного напряжения означает только близость резонанса.