В чаше леса громко кричали галчата из логоав им подвывали волчата на ветках качал??сь маленькие бельчата под кустами спрятались крохотные зайчата было темно и сыро.разделить на текст на предложения

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В чаше леса громко кричали галчата из логоав им подвывали волчата на ветках качал??сь маленькие бельчата под кустами спрятались крохотные зайчата было темно и сыро.разделить на текст на предложения
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Гость:
Что такое логоав? Писать научись!
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