В чем актуальность комедии недросоль

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Главными в комедии являются вопросы вос­питания гражданина, образования, нравственности, служения государству, произвола помещиков. Мне кажется, все поднятые вопросы так же важны сегодня, как и более двухсот лет назад. Есть только одно исключение – это проблема развращающего влияния крепостничества на молодых дворян. По той причине, что крепостное право давно отменено. В остальном же можно легко перенести проблемы, характерные для России 18-го века, на современное положение дел.Например, по мнению Стародума, человека не почитают по его заслугам перед отечеством, не ценят прямоту и искренность, как это было в петровские времена. То же самое и сейчас: высокое положение в обществе часто занимают люди неискренние, хитрые, беспринципные, порой непросвещенные. А честные, совестливые люди остаются на вторых ролях. Фонвизин говорит о низком уровне воспитания и о европейском «полуобразовании» молодежи. Нанятых учителей Митрофанушка не уважает, ничего не желает воспринимать, его знания поверхностны и примитивны, а любимое его занятие — гонять голубей. Это во многом справедливо и сейчас. Многие школьники ходят в школу не за знаниями, а просто потому, что «надо». Только голубей не гоняют, вместо голубей у них — компьютерные игры. Если же обеспокоенные родители отправляют своего ребенка-школьника на дополнительные занятия или, как в случае с Митрофанушкой, приглашают репетиторов, то это имеет смысл только при условии, если преподаватель сумеет пробудить в ученике настоящий интерес к предмету.