В чём было сходство военных реформ Карла Мартелла и Альфреда Великого? Чем можно объяснить это сходство?

Военная реформа Карла Мартелла была ответом на вызовы времени (набеги арабов, усиление магнатов и ослабление центральной власти) и способствовала формированию системы условного землевладения у франков (как позже реформы у англосаксов времен Альфреда Великого и в Германии времен Генриха I Птицелова). Смена Меровингов Каролингами сопровождалась важными изменениями во взаимоотношениях светской и духовной власти — правителей франков и пап римских, что способствовало сакрализации власти Каролингов. Вопрос о восстановлении империи важен и в контексте тематики развития государства, и с точки зрения роли традиции, в данном случае традиции империи, которую в 800 г. восстановил Карл Великий. С другой стороны, «каролингское возрождение» — повод поговорить о значении античного наследия, «возрождения» Античности. Верденский раздел и распад империи Карла Великого заставляют вернуться к теме стабильности и нестабильности государств и обществ и теме «ассимиляции» (которая, впрочем, встает и при рассмотрении войн Карла Великого в связи с причинами длительности и упорства сопротивления саксов). Наконец, впервые в курсе средневековой истории можно довольно подробно остановиться на деятельности исторической личности — Карла Великого, одного из самых выдающихся полководцев и правителей Средневековья, о котором мы к тому же довольно много знаем, причем не только о его государственной деятельности, но и о его внешности, привычках в повседневной жизни и т. д. (см. Справочный материал). Проблематику урока можно связать и с историей Руси: союз Карла со славянами против аваров — хороший повод упомянуть рассказ об обрах в Повести временных лет. ---------- Поражения от датчан Походы Великого войска. 865—879 годы. Постепенное отчуждение между королём и его народом привело к нескольким поражениям, понесённым англо-саксами от данов, которым Альфреду пришлось уплатить дань. Заключённое перемирие избавило на время Кент и Уэссекс от набегов данов, но остальная Англия осталась без помощи и была завоевана викингами. Датчане захватили и разграбили в 871 году Лондон. Весной 874 викинги напали на Мерсию и быстро разгромили её войско. Король Мерсии Бургред бежал в королевство Франков, а на престол сел ставленник датчан Кёлвульф II. Часть датчан двинулась затем на север к реке Тайн, но так как грабить здесь было уже почти нечего, Гутрум, избранный датчанами королём Восточной Англии, возвратился туда с большей частью войска, чтобы дать воинам отдых и собрать подкрепление. Одновременно викинги стали осваивать захваченные ими земли, строить поселения и обрабатывать землю. Согласно Англо-саксонской хронике: «…они занялись пахотой и обеспечением своей жизни». В 876 король Йорка Хальвдан I раздал своим воинам земли в Нортумбрии. Военная реформа Ряд источников [ приписывают Альфреду Великому и военную реформу. Альфред разделил страну на военные округа, в которых каждые пять хозяйств (гайд) выставляли одного воина, снабжая его всем необходимым за свой счёт. Каждый город тоже давал определенное количество солдат. Служба в войске оставалась обязанностью каждого свободного человека, но теперь он мог часть времени проводить в своём хозяйстве. Кроме того, часть воинов теперь несла гарнизонную службу в городах и селениях, а другая часть находилась в действующей армии. Затем они менялись местами, так что воины не были надолго оторваны от своего дома. Кроме того, каждый земледелец должен был принимать участие в содержании мостов и укреплений. Альфред первым отказался от народного ополчения (фирда) и стал формировать воинское сословие. Тэны, составившие англо-саксонскую знать, и воины королевской дружины были полностью освобождены от работ на земле. Дружинники становились средними и мелкими землевладельцами, на которых должны были работать крестьяне.