В чем главная идея рассказа "О чем плачут лошади" А.Противопоставить себя окружа??щему миру Б.Жить в гармонии с собой и окружающим миром С.Чувствовать своё превосходство над людьми и природой Д.Жить в гармонии с собой

Литература

В чем главная идея рассказа "О чем плачут лошади" А.Противопоставить себя окружа??щему миру Б.Жить в гармонии с собой и окружающим миром С.Чувствовать своё превосходство над людьми и природой Д.Жить в гармонии с собой

Автор: Гость