В чем главная идея рассказа "О чем плачут лошади" А.Противопоставить себя окружа??щему миру Б.Жить в гармонии с собой и окружающим миром С.Чувствовать своё превосходство над людьми и природой Д.Жить в гармонии с собой
Литература
В чем главная идея рассказа "О чем плачут лошади" А.Противопоставить себя окружа??щему миру Б.Жить в гармонии с собой и окружающим миром С.Чувствовать своё превосходство над людьми и природой Д.Жить в гармонии с собой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ Б цель автора показать истинный смысл взаимо связи нас и прероды
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