В чём главное отличие клетки бактерии от клетки животного или растения
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В чём главное отличие клетки бактерии от клетки животного или растения
Ответ(ы):
Гость:
В наличииотсутствии ядра
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