В чём главный недостаток Версальско-Вашингтонской системы?

1. Слабость системы была обусловлена тем, что ее создатели поставили слишком много государств и народов в такое положение, при котором они не могли не бороться против такой системы. Страны Антанты не оказались милосердными победителями. Вся тяжесть послевоенных изменений было возложено на побежденные народы, хотя они уже сбросили режимы, которые участвовали в развязывании войны. Условия мира казались еще более несправедливыми для этих народов, потому что их страны не капитулировали перед государствами Антанты. Война закончилась, когда ни один солдат Антанты так и не ступил на территорию Германии.2. Версальско-Вашингтонская система не привела к ослаблению национализма и не решила вопрос границ. Провозгласив принцип самоопределения народов как основу для национально-государственного размежевания, победители неоднократно нарушали его сами и закрывали глаза на то, когда его нарушали другие. При таком переделе границ во многих странах возникли районы компактного проживания национальных меньшинств, попавших туда в большинстве случаев не по собственной воле: немцы — в Чехословакию, Францию, Бельгию и Польшу, венгры — в Чехословакию, Югославию и Румынию, украинцы — в Польшу, Румынию, Чехословакию и т. п. Едва ли Версальско-Вашингтонская система могла рассчитывать на поддержку этих народов Вне Версальско-Вашингтонской системы осталась Россия, которая превратилась в значительный дестабилизирующий фактор. Для государств Антанты Россия была прежде всего изменницей, заключившей сепаратный мир с врагом (Брестский мир от 3 марта 1918 г.). К тому же большевизм вызывал у стран Антанты враждебность, которая привела к интервенции в Россию (1918—1922 гг.), а после ее провала — к изоляции России на международной арене3. Серьезным недостатком Версальско-Вашингтонской системы были гарантии ее сохранения. Новые политические лидеры, пришедшие к власти в США, Англии, а со временем и Франции, стремились отмежеваться от заложенной их предшественниками несправедливости. Первым сигналом уязвимости системы стало решение конгресса США не ратифицировать Версальский договор (в 1921 г. США заключили отдельный договор с Германией, включавший все положения Версальского договора). Одновременно Конгресс США аннулировал франко-американский договор о взаимопомощи. Англия, по примеру США, тоже аннулировала договор с Францией. В таких условиях Франция, чтобы сохранить свое доминирующее положение над Германией, пошла на создание союза восточноевропейских государств, заинтересованных в сохранении Версальской системы. К тому же эти государства должны были стать и «санитарным кордоном» с Советским Союзом. Так, в 1921 г. Франция заключила политический пакт и военную конвенцию с Польшей. В 1920—1921 гг. при поддержке Франции Чехословакия, Румыния, Югославия образовали Малую Антанту. Таким образом, Франция, Польша и Малая Антанта образовали союз, ставший на некоторое время гарантом сохранения Версальской системы.Вывод: Версальско-Вашингтонская система не обеспечила безопасность в мире и рухнула с началом Второй мировой войны.