В чём общечеловеческое значения лирики Пушкина? почему его стихи не могут устареть?

Литература
В чём общечеловеческое значения лирики Пушкина? почему его стихи не могут устареть?
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Автор: Гость
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Гость:
Сама вчера про это писала
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