В чем особенность предложения мама и папа вернулись с работы поздно но мы все равно посмотрели все семьей новый фильм

Русский язык

В чем особенность предложения мама и папа вернулись с работы поздно но мы все равно посмотрели все семьей новый фильм

Автор: Гость