В чем особенность предложения мама и папа вернулись с работы поздно но мы все равно посмотрели все семьей новый фильм

Русский язык
В чем особенность предложения мама и папа вернулись с работы поздно но мы все равно посмотрели все семьей новый фильм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это предложение в которой 2 основы: "мама и папа вернулись"и"мы посмотрели" МАМА И ПАПА ВЕРНУЛИСЬ с работы поздно(первая основа) но,МЫ все равно ПОСМОТРЕЛИ всей семьей новый фильм(вторая основа)☺
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