В чем особенности начавшегося промышленного переворота в России? Вспомните, как проходил этот процесс в европейских странах.

Гость: Гость:

1.Ну во первых в России переворот начался в 30-40-ые XIX века, и закончился в 60-70-ые годы. А в Англии он начался в конце 18 - начало 19 века. 2. Начался он в разгар крепостного права, когда в Европе его уже не было.