в чем особенности политики протекционизма и свободной торговли

Политика протекционизма, направлена поддержку национальной экономики. Она защищает внутренний рынок страны от иностранной конкуренции, способствует развитию национального производства, но такая политика может привести к усилению монополий,застою и снижению конкурентоспособности экономики.Свободная торговля - политика на мировых рынках, на которых правительства не ограничивают импорт или экспорт.