В чём особенности раздельнополых цветков Почему одни из них называются тычиночными а другие пестичными

Гость: Гость:

В том,что цветы имеют свой пол. тычиночные-это как бы женский пол,а пестичные-это мужской пол. им для оплодотворения(нового цветочка или семени) нужно будет опыление с обоих сторон(пыльцу крч говоря пчелка перенесет посидит и пыльцу соберет с пестичного цветка,на ней останутся его штучки,которые потом передадутся через ту пчелку уже тычиночному цветку. таким образом произойдет оплодотворение,только у растений это как то по другому называется,забыла)