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в чём особенность спряжения глаголов дать есть
в чём особенность спряжения глаголов дать есть
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Дать-окончания: м, шь, Ст, им, мин, ут Есть-окончания: с,шь, Ст, им, ите, ят. Еще это разноспрягаемые глаголы.
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