в чём особенность спряжения глаголов дать есть

в чём особенность спряжения глаголов дать есть

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Дать-окончания: м, шь, Ст, им, мин, ут Есть-окончания: с,шь, Ст, им, ите, ят. Еще это разноспрягаемые глаголы.
Похожие вопросы