В чем особености строения цветка паслёновых растений ? какие типы плодов характерны для данных растений?

Биология
В чем особености строения цветка паслёновых растений ? какие типы плодов характерны для данных растений?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Картофель, томат, паслен или коробочка  дурман, белена. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста мне с переводом с английского на русский Hurry hurry come and see today there's a partu Just for me
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!НОМЕР 5 6 9 СТР48
Ответить
Английский язык
Составить 3 предложение на английском языке с: is done,was done,has been done.ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
Ответить
Беларуская мова
Каласки разобрать по составу
Ответить
Русский язык
Исправьте ошибки в приведённых предложениях: 1. Жажда к славе была для героя самы?? важным качеством. 2. Прочитав рассказ, он мне не понравился. ...
Ответить