В чем особености строения цветка паслёновых растений ? какие типы плодов характерны для данных растений?
Биология
В чем особености строения цветка паслёновых растений ? какие типы плодов характерны для данных растений?
Ответ(ы):
Гость:
Картофель, томат, паслен или коробочка дурман, белена.
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