В чем отличие родовой общины от соседской как сказался переход соседской общины на жизни людей
История
В чем отличие родовой общины от соседской как сказался переход соседской общины на жизни людей
Ответ(ы):
Гость:
Родовая это как семья,а соседская это несколько семей в одном поселении но по соседству с другими послениями,повлияло тем что незнакомые люди начали общаться ближе и развивать хозяйственную деятельность
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