В чем отличие стихотворения от прозаического произ-ия?докажи свое мнения.какие слова можно использовать при ответе?дополни список.(отражает настроения.рассказывает о герое.написано прозой.употребляются волшебные слова.в произве...
Литература
В чем отличие стихотворения от прозаического произ-ия?докажи свое мнения.какие слова можно использовать при ответе?дополни список.(отражает настроения.рассказывает о герое.написано прозой.употребляются волшебные слова.в произведении есть рифма.ритм.... Какие слова можно использовать При ответе дополнить список
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стих должен быть с рифмой.А проза не обящательно там главно высмеить какой либо поступок хотя чаще что с рифмой проза тесно связана например Толстой.
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