В чем отличие стихотворения от прозаического произ-ия?докажи свое мнения.какие слова можно использовать при ответе?дополни список.(отражает настроения.рассказывает о герое.написано прозой.употребляются волшебные слова.в произве...

Литература

В чем отличие стихотворения от прозаического произ-ия?докажи свое мнения.какие слова можно использовать при ответе?дополни список.(отражает настроения.рассказывает о герое.написано прозой.употребляются волшебные слова.в произведении есть рифма.ритм.... Какие слова можно использовать При ответе дополнить список

Автор: Гость