В чем преимущество собирательства и охоты перед земледелием и животноводством
Разное
В чем преимущество собирательства и охоты перед земледелием и животноводством
Ответ(ы):
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И*
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