В чём причина возникновения волн, течений и приливов в океане?
Разное
В чём причина возникновения волн, течений и приливов в океане?
Ответ(ы):
Гость:
Приливы и отливы, как считается на сегодня, вызваны притяжением Луны. Так, Земля поворачивается к спутнику тем или иным боком, Луна притягивает эту воду к себе — вот и приливы. В зоне, откуда уходит вода — отливы. Земля вращается, приливы и отливы сменяют друг друга. Вот такая вот лунная теория, в которой всё хорошо кроме ряда необъяснённых фактов.
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