В чем проявлялся аграрный характер экономики России?Приведите примеры,которые свидетельствовали бы о новых явлениях в экономическом развитии страны в первой половине XIX в

История

В чем проявлялся аграрный характер экономики России?Приведите примеры,которые свидетельствовали бы о новых явлениях в экономическом развитии страны в первой половине XIX в

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