В чем проявлялся аграрный характер экономики России?Приведите примеры,которые свидетельствовали бы о новых явлениях в экономическом развитии страны в первой половине XIX в
История
В чем проявлялся аграрный характер экономики России?Приведите примеры,которые свидетельствовали бы о новых явлениях в экономическом развитии страны в первой половине XIX в
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Интенсивное развитие, свободная торговля, развитие внешней торговли
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