В чём произведение жырау перекликаются с русскими историческими песнями? приз:10 ??аллов! прошу помогите.

Литература
В чём произведение жырау перекликаются с русскими историческими песнями? приз:10 ??аллов! прошу помогите.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вто­ро­сте­пен­ные  члены  пред­ло­же­ния – это до­пол­не­ние, об­сто­я­тель­ство, опре­де­ле­ние. На этом уроке речь пой­дет о по­след­нем. При­ла­га­тель­ные, ме­сто­име­ния, при­ча­стия и чис­ли­тель­ные – те части речи, ко­то­рые чаще всего вы­пол­ня­ют эту функ­цию. Вы узна­е­те, что опре­де­ле­ния  могут быть со­гла­со­ван­ны­ми или несо­гла­со­ван­ны­ми. Осо­бой раз­но­вид­но­стью со­гла­со­ван­ных опре­де­ле­ний яв­ля­ют­ся при­ло­же­ния, ко­то­рым по­свя­щен сле­ду­ю­щий урок.  
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