В чём произведение жырау перекликаются с русскими историческими песнями? приз:10 ??аллов! прошу помогите.
Литература
В чём произведение жырау перекликаются с русскими историческими песнями? приз:10 ??аллов! прошу помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второстепенные члены предложения – это дополнение, обстоятельство, определение. На этом уроке речь пойдет о последнем. Прилагательные, местоимения, причастия и числительные – те части речи, которые чаще всего выполняют эту функцию. Вы узнаете, что определения могут быть согласованными или несогласованными. Особой разновидностью согласованных определений являются приложения, которым посвящен следующий урок.
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