В чем проявилось бесстрашие Спартака ? Как выглядели вооружение и знамёна римлян ?

Бесстрашие Спартака проявилось в битве с опытным полководцем Марком Крассом, которого направил на войну с восстанием Римский сенат. Когда на помощь Крассу били отправлены армии Гнея Помпея и войска под командованием Лукулла, Спартак принял решение разбить их поодиночке, что бы избежать соединения римских войск. Выступив против самого сильного противника - Марка Красса, Спартак бесстрашно сражался в первых рядах своей армии, даже получив сильное ранение он не отступил и продолжал сражаться до последнего вздоха. В этом бою армия Спартака была разбита. Но еще долгие годы, благодаря храбрости и героизму Спартака, в разных частях Италии рабы поднимали восстания. Вооружением римлян были копья, дротики,кинжалы и мечи нескольких видов. Оружие римлян выглядело крепким, быстры и смертоносным, Наиболее популярным был римский короткий меч (гладиус). Он был предназначен для нанесения смертельных колющих ударов в ближнем бою. Изготавливали такие мечи из кованного железа, ничего выдающего в их виде не было, обычная железяка небольшого размера заточенная с двух сторон. Но именно эти мечи идеально подходили для тактики римских войск, приводили в трепет врагов, ими была завоевана половина древнего Рима, Знамена римлян были красного цвета с изображение золотого орла.