в чем проявлялось неравенство между людьми в древнем Египте.какие группы населения вы можете выделить?

Неравенство между людьми в древнем Египте проявлялось в: - принадлежности к тому или иному общественному слою или группе населения; - различие в правах; - объеме и способе ведения хозяйства. Группы населения: фараон и его ближайшие родственники (знать), чиновники, писцы, феллахи (свободные крестьяне), ремесленники и рабы.