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в чем рассказчик обманул рыжуху из рассказа о чем плачут лошади?
в чем рассказчик обманул рыжуху из рассказа о чем плачут лошади?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Фёдор Абрамов. он написал этот рассказ мы как раз его не давно проходили
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