в чем рассказчик обманул рыжуху из рассказа о чем плачут лошади?

в чем рассказчик обманул рыжуху из рассказа о чем плачут лошади?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Фёдор Абрамов. он написал этот рассказ мы как раз его не давно проходили
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