В чем разница между организациями КОМЗЕТ и ОЗЕТ?
История
В чем разница между организациями КОМЗЕТ и ОЗЕТ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КОМЗЕТ был создан для привлечения трудящихся евреев и международного сотрудничества с другими еврейскими организациями; ОЗЕТ занимался непосредственно пропагандой, сбором помощи для переселенцев - то есть, КОМЗЕТ отдавал приказы, а ОЗЕТ их реализовал, если проще
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