В чем разница между организациями КОМЗЕТ и ОЗЕТ?

Гость: Гость:

КОМЗЕТ был создан для привлечения трудящихся евреев и международного сотрудничества с другими еврейскими организациями; ОЗЕТ занимался непосредственно пропагандой, сбором помощи для переселенцев - то есть, КОМЗЕТ отдавал приказы, а ОЗЕТ их реализовал, если проще