В чем сходства и различия древнеруского дома и квартиры студии
Разное
В чем сходства и различия древнеруского дома и квартиры студии
Ответ(ы):
Гость:
В нем можно жить Есть окна,свет Можно обставить мебелью В нем спят,едят
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