В чем сходства поэмы и устного народного творчества?
Литература
В чем сходства поэмы и устного народного творчества?
Ответ(ы):
Гость:
У поэм чаще всего есть определённый писатель, а в устном народном творчестве сказки, рассказы, басни, присказки, колыбельные, скороговорки, прибаутки и т.д. не имели определённого писателя и передавались из уст в уста, из поколения в поколение.
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