В чем сходство Акакия из шмнели от Евгения из медного всадника? помогите пожалуйста

Оба персонажа - "маленькие люди". Но их унижение поднято до трагедийных высот. Акакий Акакиевич и Евгений становятся жертвами, их разрушенные судьбы заставляют задуматься и содрогнуться. Евгений выражает робкий протест против бесчеловечного самодержавия. Потоп отнял у Евгения семью - единственное, что ему было дорого и он превратился в безумца. Схожая судьба и у "вечного титулярного советника", целью жизни которого была новая шинель. Ее пропажа стала для героя настоящей катастрофой и переломным моментом. Финал схож: человек бросает вызов миру, который отнял у него самое ценное.