В чём сходство между устройством римской республики и Афинского полиса при Перикле? В чём различия (опорные слова: принятие законов, оплата должнотей, рольсената)? Пожалуйста срочно надо!!!!!!!!!!

и там и там во власти участвовал народ.скажу коротко в Риме всё таки власть имели больше богатые люди.