В чем смысл названия рассказа "Цветок на земле"?В каких словах этот смысл раскрыва??тся наиболее полно?

Литература
В чем смысл названия рассказа "Цветок на земле"?В каких словах этот смысл раскрыва??тся наиболее полно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Афоня узнал о бессмертии человеческой жизни – жизнь человека сложна и есть в ней болезни и разочарования. Но жизнь бессмертна, т. к. цветок умирает, но оставляет семена; человек умирая, оставляет после себя детей, след на земле. Мальчик понял, что нужно жить так, чтобы оставить хороший, добрый след.
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