В чем состояли главные различия между государственным устройством Афин и Спарты ??ежду образом жизни в этих полисах
История
В чем состояли главные различия между государственным устройством Афин и Спарты ??ежду образом жизни в этих полисах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Афины: 1 зарождение демократии 2 ареопаг- совет знати, который управлял полисом 3 демос- простой народ к власти не допускался 4 отменено долговое рабство(очень важно) 5 гражданские права у людей 6 отмена долгов на землю 7 народное собрание- высший законодательный орган Спарта: 1 совет старшин(героты) 2 2 царя полководца (после смерти одного другой его сменяет) 3 общество(иерархическая лестница: героты-цари-спартанцы(полноценные граждане)-периэки(ремеслиники)-илоты(зависимые граждане)
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