В чем состоит биологическая роль бесполого размножения в эволюции живого?

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В чем состоит биологическая роль бесполого размножения в эволюции живого?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Биологическая роль бесполого размножения состоит в способности самовоспроизведения организмов, в котором участвует лишь одна особь, т.е. один родитель, и происходит это размножение без участия половых клеток. Такой способ размножения характерен для одноклеточных растений, грибов и бактерий. Бесполое размножение позволяет сохранить свойства вида неизменными, т.е. воспроизводить однородное потомство - наследственные качества родителя остаются всегда неизменными.
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