В чем состоит проблема коренного населения Западной Сибири??(можно рассмотреть проблемы с позиции местного жителя, врача или эколога) HELP!!! ЖДУ ВАШЕ ГО ОТВЕТА, ЕСЛИ МОЖНО ПОСКОРЕЕ, СПАСИБО

Живу в холодном городке Западной Сибири и хочу вам сказать- очень большой приток "нерусских", в поисках работы. У коренных жителей проблемы с щитовидной железой, ослабленный иммунитет и недостаток йода, витаминов. Если брать народы ханты и манси, происходит развитие и застройка земли, в результате чего сокращается свободная и независимая зона этих народов. Постепенно в их жизнь внедряются новшества и культура, традиции уходят на зданий план. Надеюсь, что помог. Удачи!