В чём состоит разнообразие климата Евразии?Как влияют на климат материка западные ветры умеренных широт?

Климатические особенности Евразии связаны с ее географическим положением, сложностью рельефа и размерами материка. В климате Евразии проявляются особенности, связанные с огромными размерами ее территории. Положение основной части материка между экватором и Северным полярным кругом, массивность восточной и центральной частей, расчлененность западной и южной окраин, влияние океанических бассейнов, сложное устройство поверхности создают в Евразии исключительное разнообразие климатических условий. Благодаря большой протяженности с севера на юг материк расположен во всех климатических поясах северного полушария: от арктического до экваториального. Наибольшие площади занимает умеренный пояс, так как именно в умеренных широтах материк наиболее вытянут с запада на восток. В связи с этим климатические условия здесь весьма разнообразны. Выделяется четыре типа климата: морской, умеренно континентальный, резко континентальный, муссонный умеренный. В субтропическом поясе выделяют три типа климата: средиземноморский, субтропический материковый и муссонный. Вследствие большой протяженности материка с запада на восток значительные площади занимают районы с континентальным типом климата. Евразия омывается водами всех четырех океанов. Береговая линия материка сильно изрезана. У его берегов расположено наибольшее число морей, крупных заливов и полуостровов. Соседство огромного массива суши и океанов формирует особую циркуляцию воздушных масс над Евразией. На всем материке, кроме его западной части, по сезонам меняется давление и направление движения воздушных потоков. Западные ветра умеренных широт делают климат мягче, т.е уменьшают континентальность.