В чем состоит усложднение в строении пищеварительной системы кольчатых червей по сравнению с круглыми червями (20 баллов )

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В чем состоит усложднение в строении пищеварительной системы кольчатых червей по сравнению с круглыми червями (20 баллов )
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Гость:
В том что у кольчатых червей кишечник дифференцирован на части
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