В чём состоял подвиг корабля Варяги?

История
В чём состоял подвиг корабля Варяги?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Крейсер "Варяг". Русско-японская война 1904-1905 года. Наверх, вы товарищи, все по местам! Последний парад наступает! Врагу не сдается наш гордый «Варяг», Пощады никто не желает!.. 1904 г. (фрагмент песни, посвященной подвигу крейсера "Варяг") После неравного боя с японской эскадрой, получив несколько пробоин, крейсер "Варяг" не опустил флаг и не сдался врагу. По решению капитана он был потоплен. Выжившие после боя офицеры и матросы перешли на нейтральные суда и вернулись на Родину героями. Император Николай II наградил матросов крейсера "Варяг" именными часами, все они были приглашены на торжественный обед во дворец.
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